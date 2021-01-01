علييف يرد على اتهامات اليونيسكو بصدد الآثار الأرمنية فى قره باغ

أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمته بمناسبة العام الجديد، أن منظمة اليونيسكو تتهم باكو زورا في ما يتعلق بالآثار الأرمنية في إقليم قره باغ.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال: "لقد قدمنا للمجتمع الدولي حقيقة الحرب، والمدن والقرى المدمرة، بينما لم تتح لنا الفرصة للسفر إلى هذه القرى والمدن. لم تزرها منظمة دولية واحدة، وها هي اليونسكو، تحاول اليوم تقديم مطالبها".وأضاف: "تقول أننا لن نتمكن من حماية المعالم الدينية الأرمينية هنا رغم أن هذا كذب. أذربيجان محمية لكل الأديان".وتابع: "هل زارت هذه الأراضي مرة واحدة على الأقل؟ هل ذهبت من قبل إلى مسجد شوشا؟ هل زارت المسجد المدمر في زانجيلان؟ هل ذهبت إلى مسجد أغدام؟ كان الأرمن يرعون الخنازير والأبقار هناك. والآن يتقدمون بمطالبتهم لنا".وصرح المدير العام لليونيسكو للثقافة إرنستو أوتون الأسبوع الماضي، بأن "المنظمة تتوقع ردا من أذربيجان بشأن إمكانية إرسال بعثة خبراء من المنظمة إلى قره باغ"، مشيرا إلى أنه "تم الاتصال بالسلطات الأذربيجانية مرارا بشأن هذه المسألة ولكن دون جدوى".