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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب بعد عودته للبيت الأبيض: ينبغى أن تتذكرونا لما أنجزناه

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:17 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبكرا من منتجعه بولاية فلوريدا إلى العاصمة واشنطن، بعد أن كان من المقرر حضوره حفل ليلة رأس السنة في منتجعه مار آلاجو هناك.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، نشر البيت الأبيض رسالة تهنئة بالعام الجديد من ترامب أشاد فيها بإنجازات إدارته التي شملت مواجهة فيروس كورونا وإعادة بناء الاقتصاد.

وقال ترامب: "ينبغي أن تتذكرونا لما أنجزناه".

وأضاف أن الولايات المتحدة أنتجت لقاحا للوقاية من فيروس كورونا في وقت قياسي، وأنه أصاب في توقعه طرح اللقاح قبل نهاية العام.

وتجاهل ترامب، بعد عودته إلى البيت الأبيض، أسئلة الصحفيين بشأن إيران وما إذا كان سيحضر مراسم تنصيب بايدن في 20 يناير.

ولم يقدم البيت الأبيض سببا لعودة ترامب المبكرة إلى واشنطن، لكنها تتزامن مع معركته مع الكونجرس لاستخدامه حق النقض (الفيتو) لحجب مشروع قانون سياسات الدفاع ومطلبه المتعلق بزيادة قيمة شيكات التحفيز في مواجهة تبعات جائحة كورونا، إضافة إلى تصاعد التوتر مع إيران.

ولا يزال الرئيس الجمهوري يرفض الإقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام الديمقراطي جو بايدن ويسعى بلا طائل لإلغاء نتيجة الانتخابات.

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