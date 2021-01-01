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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تفتتح مراكز التطعيم فى البلاد قبل حلول فبراير

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:37 ص
مراكز التطعيم
مراكز التطعيم
وكالات
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أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، أن بلاده ستفتح مراكز للتطعيم في المدن قبل بداية فبراير، وسط تزايد الانتقادات لبرنامج التطعيم من كوفيد-19 وبطئ تنفيذه.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال فيران إن الحكومة قررت "الإسراع لحماية الأشخاص الذين لهم الأولوية" في تلقي اللقاح.

وأشار إلى أن العاملين في المجال الطبي الذين تزيد أعمارهم عن الخمسين عاما، سيتلقون اللقاحات قبل غيرهم اعتبارا من يوم الإثنين.

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