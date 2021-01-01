وفاة مدرب مانشستر يونايتد الأسبق

أعلنت أسرة تومي دوكيرتي وفاة مدرب مانشستر يونايتد ومنتخب اسكتلندا الأسبق عن 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، سبق لدوكيرتي تدريب 12 ناديلًا من بينها تشيلسي وأستون فيلا، كما عمل لفترة في أستراليا بعد مسيرة حافلة في الملاعب خاض خلالها 25 مباراة مع منتخب اسكتلندا بين 1951 و1959 وأكثر من 300 مباراة في بريستون نورث إند.وقال مانشستر يونايتد: "نشعر بحزن عميق لوفاة تومي دوكيرتي، الذي قادنا للفوز ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1977، الجميع في النادي يرسلون تعازيهم لأحباء تومي".وعمل دوكيرتي في أولد ترافورد في الفترة بين 1972 و1977 وكان الفوز 2-1 في نهائي كأس الاتحاد على ليفربول من أبرز إنجازاته.