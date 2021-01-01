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منوعات

5 علامات تحذيرية لأكثر أنواع سرطان الجلد شيوعا

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:37 ص
سرطان الجلد
سرطان الجلد
وكالات
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يعد سرطان الخلايا القاعدية (BCC) أكثر أنواع سرطان الجلد شيوعا، وفقا لمؤسسة سرطان الجلد.

وحسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل"، يوجد في الطبقة العليا من الجلد ثلاثة أنواع رئيسية من الخلايا، أحدها هو الخلايا القاعدية.

وتتساقط هذه الخلايا عندما تتشكل خلايا الجلد الجديدة، لكن تلف الحمض النووي من الآشعة فوق البنفسجية (UV) يمكن أن يؤدي إلى تكاثر الخلايا القاعدية بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

وتنصح مؤسسة سرطان الجلد بمراقبة مناطق الجلد الأكثر تعرضا للشمس، وهذا يشمل: الوجه والأذنين والرقبة وفروة الرأس والصدر والكتفين والظهر، ومع ذلك، يمكن أن تتأثر أي منطقة من الجلد.

خمس علامات تحذير من BCCs:

1. قرحة مفتوحة لا تلتئم.

2. بقع حمراء.

3. نتوء أو عقدة لامعة.

4. نمو وردي صغير.

5. منطقة تشبه الندبات.

وفي كثير من الأحيان، تظهر علامتان أو أكثر من العلامات التحذيرية المذكورة أعلاه في ورم سرطان BCC.

وعند الخوض في التفاصيل، قد تنزف القرحة المفتوحة التي لا تلتئم أو تتساقط أو تتقشر.

كما تعد القرحة المفتوحة التي تستمر لأسابيع عديدة، أو يبدو أنها تلتئم ثم تعاود الظهور، علامة على سرطان الثدي.

وقد يكون لدى الشخص المصاب بسرطان الجلد منطقة متهيجة قد تتقشر، أو حكة مؤلمة.

وفي حالة وجود نتوء أو عقدة لامعة، يمكن أن تظهر بألوان مختلفة، مثل الوردي أو الأحمر أو الأبيض. ويمكن وصفها بأنها "لؤلؤية" أو واضحة؛ وقد يكون بنيا أو أسود.

ويميل النمو الوردي الصغير إلى الارتفاع قليلا، مع حافة ملفوفة و"غزو متقشر في المركز".

وبمرور الوقت، قد يتطور مركز النمو الوردي إلى أوعية دموية سطحية صغيرة. وفيما يتعلق بـ "منطقة تشبه الندبة"، غالبا ما تكون مسطحة ويمكن أن تكون بيضاء أو صفراء أو شمعية اللون.

وقالت مؤسسة سرطان الجلد: "تبدو البشرة لامعة ومشدودة، غالبا بحدود غير واضحة المعالم".

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