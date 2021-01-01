ثروته 77.8 مليار دولار.. تشونج شانشان يتصدر أثرياء الصين وآسيا

أصبح الملياردير الصيني تشونج شانشان البالغ 65 عامًا، أغنى شخص في الصين وآسيا لعام 2020، بعد أن نجح فى الاستثمار فى المياه المعبأة واللقاحات.وكشف مؤشر «بلومبيرج» لأصحاب المليارات، أن ثروة شانشان زادت من 70.9 مليار دولار إلى 77.8 مليار دولار خلال 2020، ما دفعه إلى المرتبة الحادية عشرة بقائمة الأغنى على مستوى العالم، والأول آسيويًا متخطيًا الملياردير الهندي موكيش أمباني.وأطلق «تشونج» شركة «بكين وانتاي» للصيدلة البيولوجية المتخصصة في صناعة اللقاحات في أبريل، وارتفعت أسهمها بأكثر من 2000%، كونها عملت على تطوير لقاح لفيروس «كورونا».وأصبحت شركة «نونجفو سبرينج» لتصنيع المياة الغازية، وهي له أيضًا، واحدة من أكثر الشركات شهرة في هونج كونج، بعدما قفزت أسهمها بنسبة 155% منذ ترسيمها.ويطلق الصينيون على «تشونج» لقب «الذئب المنفرد»؛ نظرا لابتعاده عن العمل السياسي، وعدم ارتباطه بالعائلات الثرية الشهيرة مثل أباطرة العقارات بالصين.