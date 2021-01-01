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منوعات

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 1-1-2021

الجمعة 01/يناير/2021 - 06:29 ص
القطارات
القطارات
هبه محمد
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يقدم لكم «الدستور» مواعيد القطارات، اليوم الجمعة 1-1-2021، بمناسبة العام الجديد يبحث المواطنين عن المواعيد المؤكدة للقطارات، حيث أعلنت هيئة السكك الحديد في بيان لها عن تأخر القطارات المتجهة لكل المحافظات، التي تصل إلى 45 دقيقة على أقصى تقدير.

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 1-1-2021


تعرف على مواعيد قطارات الصعيد اليوم الجمعة 1-1-2021:
موعد قطار رقم 1143 اليوم الجمعة - مميز: (يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20، وينهي رحلته في القاهرة).

موعد قطار رقم 935 اليوم الجمعة - مكيف: (يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30).

موعد قطار رقم 1935 اليوم الجمعة - مكيف: (ويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05).

مواعيد القطارات المميزة اليوم الجمعة 1-1-2021


موعد قطار رقم 956 اليوم الأربعاء - مختلط: (يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00، وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25).

موعد قطار رقم 954 اليوم الجمعة - مختلط: ( يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50).

موعد قطار رقم 966 اليوم الجمعة - مختلط: (يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15، ويصل القاهرة في الساعة 18:15).

موعد قطار رقم 586 اليوم الجمعة - مختلط: (ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20).

موعد قطار رقم 948 اليوم الجمعة - مختلط: (يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30، ويصل القاهرة في الساعة 9:05).

موعد قطار رقم 662 اليوم الجمعة - ركاب: (يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00، ويصل محطة بالقاهرة في تمام الساعة 8:35).

موعد قطار رقم 268 اليوم الجمعة - ركاب: (يبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30، ويصل بالمحطة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05).

موعد قطار رقم 1116 اليوم الجمعة - مكيف: (يبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية إلى محطة قطار سكة حديد أبوحمص، ويبدأ في التحرك من الساعة 2:25 مساء).

موعد قطار رقم 12 اليوم الجمعة - مميز: (يتحرك القطار بداية من الإسكندرية إلى محطة القاهرة، ويتوقف في عدد من المحطات، ومنها "سيدي جابر- طوخ- بركة السبع- شبرا الخيمة- كفر الدوار").

وكشفت هيئة السكك الحديد أن تأخر مواعيد القطارات نتيجة تكثيف أعمال تحديث أنظمة الإشارات والمزلقانات الهادفة لرفع معدلات السلام للركاب.

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