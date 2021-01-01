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الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع إنتاج الخام الأمريكى 442 ألف برميل يوميًا فى أكتوبر

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:31 ص
النفط
النفط
وكالات
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أفاد تقرير حكومي أمريكي شهري بأن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض 442 ألف برميل يوميًا في أكتوبر.

وقال التقرير إن الإنتاج انخفض إلى 10.419 مليون برميل يوميًا، متأثرا بانخفاض الإنتاج البحري بخليج المكسيك.

وهبط الإنتاج البحري في خليج المكسيك 448 ألف برميل يوميًا في أكتوبر، وهو أحدث شهر تتاح بياناته.

من جهة أخرى سجل المنتجون في الحقول البرية في تكساس ونورث داكوتا زيادات طفيفة خلال الشهر المذكور.

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