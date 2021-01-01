رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

زفتى تستقبل العام الجديد بانقطاع المياه عن سكان المدينة

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:17 ص
انقطاع المياه عن
انقطاع المياه عن سكان المدينة
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
شهدت مدينة زفتى بمحافظة الغربية، انقطاع تام لمياه الشرب مع اللحظات الأولى من العام الجديد، حيث بدأ العطل من شارع عصمت حمادة التابع لمدينة زفتى، حين كُسرت ماسورة شرب رئيسية بالشارع الذي تجري فيه عملية الرصف، ما أدى لغرق الشارع واندفاع المياه لارتفاع كبير.

بدوره قال العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة زفتى، إنه تم قطع المياه عن الخط المكسور، والدفع بفرق الطوارئ التابعة لشركة مياه الشرب بزفتى وجاري العمل علي إصلاحه.

وأعتذر رئيس المركز لمواطني المدينة على استقبال المواطنين للعام الجديد بإنقطاع المياه، مؤكدًا أن العطل حدث دون تدخل من أحد، مضيفًا أنه تم الدفع بعدد من الشفاطات بالتزامن مع أعمال الإصلاح، لشفط المياه من المنطقة لتتمكن فرق الإصلاح من السيطرة على الموقف.

وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا يفيد بكسر ماسورة مياه الخط الرئيسي بشارع عصمت حمادة بمدينة زفتى وأغرقت المياه عددًا من الشوارع الفرعية ومداخل العمارات والمحال وشارع الجيش، كما تسببت في تكدس مرورى، وجار المحاولات والجهود من شركة المياه للسيطرة على الموقف وإصلاح العطل.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

السيسي يوجه بأن تكون إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير

وزير البترول يُصدر قرارًا بتعيين قيادات جديدة في الشركات

«العليا للفيروسات»: مصر في بداية ذروة موجة كورونا الثانية

امتحان طالب مصاب بكورونا في فناء مدرسة بالإسكندرية.. والتعليم تحقق بالواقعة

الصور

image description

فض سوق الجمعة بدمياط

image description

رأس البر بلا زوار.. حملة موسعة تمنع الاحتفالات والغرباء

image description

رئيس جامعة دمياط يقرر استمرار مناقشات الماجستير والدكتوراه

image description

ورش للتعريف بفرص العمل في القطاع السياحي البحري بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط: تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على كل الكليات

الأكثر قراءة

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

«الصحة»: عدد الأطفال المصابين بـ«كورونا» لا يتجاوز 1% من إجمالى المرضى

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

تفاصيل إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو فيلم «Soul».. رحلة البحث عن سر السعادة

منوعات

ثروته 77.8 مليار دولار.. تشونج شانشان يتصدر أثرياء الصين وآسيا

السجن مدى الحياة لأفراد أكبر شبكة لتهريب العاج فى الصين

5 علامات تحذيرية لأكثر أنواع سرطان الجلد شيوعا

سوريا تختتم عام 2020 باستقبال الجنازات

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما ولد الرفق يوم ميلاده
د. محمد عفيفي
الاعتذار.. مواجهة الماضى الاستعمارى بشجاعة
جمال طه
اختراق مصر الدبلوماسى لطرابلس يستبق التصعيد التركى
ماجد حبته
وباء جديد يضرب إثيوبيا!
المزيد

الثقافة

عصمت النمر: لا توجد تسجيلات لـ«أغانى العوالم والخلاعة»

عصمت النمر يكشف الأغاني المفقودة لأم كلثوم

صدور طبعة مصرية من رواية «مأساة كاتب القصة القصيرة»

لسحب مؤلفاته من «مكتبة تل أبيب».. روائى مصرى ينذر السفير الإسرائيلى