زفتى تستقبل العام الجديد بانقطاع المياه عن سكان المدينة

شهدت مدينة زفتى بمحافظة الغربية، انقطاع تام لمياه الشرب مع اللحظات الأولى من العام الجديد، حيث بدأ العطل من شارع عصمت حمادة التابع لمدينة زفتى، حين كُسرت ماسورة شرب رئيسية بالشارع الذي تجري فيه عملية الرصف، ما أدى لغرق الشارع واندفاع المياه لارتفاع كبير.بدوره قال العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة زفتى، إنه تم قطع المياه عن الخط المكسور، والدفع بفرق الطوارئ التابعة لشركة مياه الشرب بزفتى وجاري العمل علي إصلاحه.وأعتذر رئيس المركز لمواطني المدينة على استقبال المواطنين للعام الجديد بإنقطاع المياه، مؤكدًا أن العطل حدث دون تدخل من أحد، مضيفًا أنه تم الدفع بعدد من الشفاطات بالتزامن مع أعمال الإصلاح، لشفط المياه من المنطقة لتتمكن فرق الإصلاح من السيطرة على الموقف.وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا يفيد بكسر ماسورة مياه الخط الرئيسي بشارع عصمت حمادة بمدينة زفتى وأغرقت المياه عددًا من الشوارع الفرعية ومداخل العمارات والمحال وشارع الجيش، كما تسببت في تكدس مرورى، وجار المحاولات والجهود من شركة المياه للسيطرة على الموقف وإصلاح العطل.