وكالة تونس أفريقيا للأنباء تحتفل بمرور 60 عامًا على تأسيسها

تحتفل وكالة تونس أفريقيا للأنباء، الجمعة، بمرور 60 عامًا على تأسيسها، والتي أنشأت في الأول من يناير عام 1961.ومنذ ذلك التاريخ، حرصت وكالة تونس أفريقيا للأنباء على إرساء خط تحريري مستقل ومحايد يعمل على خدمة الإعلام، وذلك باعتماد سياسة تعديل داخلي مستمرة جعلتها تؤمن تغطيات متوازنة للأحداث الوطنية ولأبرز المحطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية التي عاشتها تونس.ومن منطلق الوعي بدورها الريادي في المشهد الإعلامي الوطني، عملت وكالة تونس أفريقيا للأنباء على مدى ستة عقود على تطوير وتجديد خدماتها بانتظام؛ استجابة لمتطلبات الساحة الإعلامية، مع الحفاظ على موقعها ومهمتها كمرفق عمومي في خدمة الصالح العام، حيث تقدم الوكالة الأخبار على مدار الساعة وكامل أيام الأسبوع تؤمنها شبكة من الصحفيين والمراسلين والمصورين والموثقين.وتضم وكالة تونس أفريقيا للأنباء تسع دوائر تحرير، وهي تباعًا القسم السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والرياضي، والجهوي، والعالمي، وقسم التصوير، وقسم التحرير باللغة الإنجليزية، والذي يتولى ترجمة أبرز البرقيات من مختلف الأقسام.