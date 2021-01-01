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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

درة وغادة وياسمين.. نجمات دخلن قفص الزوجية فى 2020

الجمعة 01/يناير/2021 - 07:10 ص
درة
درة
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كان عام 2020 حافلًا لزيجات الفنانين المصريين، حيث دخل عدد كبير منهم "قفص الحياة الزوجية"، بعد أن أعلنوا زواجهم رسميًا، متحدين فيروس كورونا.

واحتفلت النجمة درة بعقد قرانها من رجل الأعمال هاني سعد في أحد الفنادق في الجونة وسط أصدقائها المقربين في الوسط الفني، وتزوج الفنان محمود العسيلي من خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم في شهر يناير، وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

وفاجأت الفنانة غادة رجب جمهورها بزواجها وتم معرفة الخبر من خلال المذيعة بوسي شلبي، التي نشرت صور وفيديوهات من حفل الزفاف، على حسابها الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات (انستجرام).

كما تزوج الفنان محمد الشرنوبي من راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام، في شهر "يونيو" واقتصر الحفل على وجود الأسرتين فقط، وظهر حفل الزفاف بسيطا للغاية.

فيما تزوجت الفنانة الشابة هند عبد الحليم من كريم قنديل، في أول شهر أغسطس، واقتصر الحفل على بعض المقربين وأهل العروسين منعًا لانتشار كورونا.

وفي أغسطس أيضًا، كان حفل زفاف محمد عساف نجم أراب ايدول، وأقيم الحفل في أحد الفنادق الكبرى بدبي واقتصر على الأهل والأصدقاء والمقربين.

وقبلهم عقدت الفنانة ياسمين صبري قرانها، في شهر أبريل، على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وسط أجواء بسيطة بحضور أفراد الأسرتين.

وينضم لقائمة زواج 2020 الفنان أحمد خالد صالح والفنانه الشابة هنادي مهنا.

وبرز في العام أيضا، زواج الفنانة القديرة ياسمين عبد العزيز من الفنان أحمد العوضي، يوم الجمعة 2 أكتوبر، كما احتفل الفنان أمير شاهين بزفافه بحضور عدد كبير من النجوم والأهل والأصدقاء، الذين عبروا عن فرحتهم بهذه المناسبة، على رأسهم شقيقته الفنانة إلهام شاهين، وشقيقته إيناس شاهين، بالإضافة إلى النجوم: عمرو دياب، منة شلبي، هاني سلامة، هالة صدقي، هنا شيحة، لبلبة، هاني شاكر، الكينج محمد منير والنجمة يسرا.

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