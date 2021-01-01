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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الرئيس التونسى: النظام السياسى يحتاج إلى لقاح جديد

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:42 ص
قيس سعيد
قيس سعيد
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قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، "إن النظام السياسي في تونس يحتاج إلى لقاح من صنف جديد، يعيد للبلاد ومؤسساتها عافيتها".

وأضاف سعيد، خلال كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي؛ للتهنئة بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة، "أن سنة 2020 هي سنة غير مأسوف عليها، لما شهدته البلاد خلالها من مصاعب على المستويات الصحية والاجتماعية والسياسية".

وتطرق سعيد إلى المبادرة التي تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل لإطلاق حوار وطني، قائلًا: "إن هذا الحوار الذي تم القبول به لن يكون كالحوارات السابقة"، مشترطًا مشاركة الشباب التونسيين من الشمال إلى الجنوب في صياغة التصورات والحلول التي ستنبثق عنه.

وأثنى الرئيس التونسي على آداء المؤسسات الأمنية والعسكرية والصحية في مجابهة جائحة "كورونا"، معبرًا عن الأمل في أن تكون سنة 2021 سنة انطلاق على قواعد صلبة تؤسس لآمال وأيام أفضل".

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