اليوم.. البابا تواضروس يترأس صلاة القداس الإلهى بدير الأنبا بيشوى

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة صلاة القداس الإلهي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الذي ينتهي مع مطلع أول أيام العام الميلادي الجديد 2021.ويتم بث الصلوات عبر القنوات الفضائية المسيحية وعلى COCchannel على شبكة الإنترنت، والصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.واحتفلت الكنائس المصرية المختلفة، امس الخميس، بعيد رأس السنة الميلادية، بإجراءات احترازية مشددة، وقررت إيبارشيات الكنائس الأرثوذكسية والأسقفية تعليق احتفالات رأس السنة الميلادية بالكنائس والإيبارشيات، منعًا للتجمعات والازدحام تزامنًا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.