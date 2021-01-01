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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بالدفوف والألعاب النارية.. عروس البحر تحتفل بالعام الجديد (صور)

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:01 ص
عروس البحر تحتفل
عروس البحر تحتفل بالعام الجديد
شيماء حمودة
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بهتافات "أخيرًا هنخلص" تعالت أصوات مجموعة من الشباب بالإسكندرية، محتفلين بانتهاء عام 2020 واستقبال عام جديد.

وضرب آخرون بالدفوف، في مشهد احتفالي على كوبري إستانلي، يلفت انتباه من حولهم، ليلتقطوا الصور التذكارية توثيقا للدقائق الفاصلة بين كلا العامين.

واطلقت في سماء عروس البحر المتوسط الألعاب النارية الملونة احتفالا ببدء عام ميلادي جديد، وذلك على كوبري إستانلي، الذي شهد زحامًا كثيفًا من قبل السكندريين، لاستقبال عام جديد في أعياد رأس السنة الميلادية، برفقة أصدقائهم وعائلاتهم.

وغابت الإجراءات الاحترازية فى مشهد الاحتفال من ارتداء الكمامات الطبية أو الحفاظ على مساحات التباعد الاجتماعي للحماية من انتشار وباء كورونا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ اجراءات الغلق حيال أى منشأة تقوم بتنظيم أى احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأى تجمعات.
بالدفوف والألعاب النارية.. عروس البحر تحتفل بالعام الجديد (صور)
بالدفوف والألعاب النارية.. عروس البحر تحتفل بالعام الجديد (صور)
بالدفوف والألعاب النارية.. عروس البحر تحتفل بالعام الجديد (صور)
بالدفوف والألعاب النارية.. عروس البحر تحتفل بالعام الجديد (صور)
بالدفوف والألعاب النارية.. عروس البحر تحتفل بالعام الجديد (صور)
بالدفوف والألعاب النارية.. عروس البحر تحتفل بالعام الجديد (صور)
بالدفوف والألعاب النارية.. عروس البحر تحتفل بالعام الجديد (صور)
بالدفوف والألعاب النارية.. عروس البحر تحتفل بالعام الجديد (صور)

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