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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

المفتى: من ظن أن رحمة النبى بالمسلمين فقط «ضَيق واسعًا»

الجمعة 01/يناير/2021 - 06:53 ص
شوقي علام
شوقي علام
أميرة العناني
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن من ظنَّ انحصار رحمة النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسلمين خاصة فقد ضَيَّق واسعًا، لأن سعة رحمته كما كانت مع المسلمين، فقد كانت أيضًا في إقالة عثرات غير المسلمين والصفح عن جفائهم وغلظتهم، وذلك وصف مقرر ومعروف من خُلقه الكريم.

وأضاف مفت الجمهورية، خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق، الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، "إن احتفال المسلمين بميلاد السيد المسيح هو أمر مشروع لا حرمة فيه، لأنه تعبير عن الفرح به، كما أنَّ فيه تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من توقير وتقدير وتبجيل للسيد المسيح وأمه السيدة مريم عليهما السلام".

وتقدم المفتي بالتهنئة الخالصة إلى الإخوة المسيحيين في مصر وفي العالم أجمع بميلاد السيد المسيح عليه السلام.

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