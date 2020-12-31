«التخطيط»: رفع كفاءة ميناء الغردقة بتكلفة 72 مليون جنيه

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مشروع رفع كفاءة ميناء الغردقة تم بتكلفة 72 مليون جنيه، لافته إلى أن المشروع استغرق تنفيذه عام ونصف العام.وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن عمليات التطوير شملت إنشاء محطة انتظار خارجية على مساحة 25 ألف م2 على ثلاث مراحل، حيث يسهم المشروع فى الحفاظ على ما جرى تطويره بالميناء، والحفاظ على المظهر السياحى ومنع التكدس داخل أو فى محيط الميناء والتيسير على المتعاملين والركاب بالميناء.