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القبلة

المفتى: جميع الرسالات السماوية تدعو إلى المحبة والسلام والبناء

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:22 ص
شوقي علام
شوقي علام
أميرة العناني
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الأنبياء والرسل هم مشاعل النور والهداية للبشرية، وأما عن عددهم فهو غير معروف على وجه التحديد؛ فقد أفصح القرآن الكريم عن خمسة وعشرين رسولًا منهم خمسة من أولي العزم من الرسل هم: «سيدنا نوح، وسيدنا إبراهيم، وسيدنا موسى، وسيدنا عيسى، وسيدنا محمد عليهم صلوات الله وسلامه»، والمراد بأولي العزم من الرسل: «المتصفون منهم بالصبر والثبات وتحمل الشدائد في سبيل إعلاء كلمة الله أكثر مما تحمل غيرهم من الأنبياء والمرسلين».

وأما عن عدم تسمية جميع الأنبياء والرسل الآخرين، أو عدم ذِكر تفاصيل الأحداث التاريخية المتعلقة بهم، فقال فضيلته: «نحن لا نحتاج لمعرفتها، فما يحتاجه التشريع أو نحتاج إليه تم ذكره، مع كامل التقدير والاحترام لجهود علماء التاريخ والآثار، والتي هي من علامات السير في الأرض والتأمل فيها، فهي لها فوائد أخرى لا تفيد في تفاصيل التشريع أو في الأسوة والاقتداء كتفصيل ذِكر أسماء أهل الكهف مثلًا، فنحن نحتاج إلى المناهج أكثر من التفصيلات التاريخية».

ولفت المفتي النظر إلى أن من يلاحظ منظومة النبوة والرسالة يجد أنها بناء متكامل الأركان والمعاني، فكل واحد منهم يؤدي إلى الآخر ويتكامل معه من حيث المبنى والمعنى، فكانت جميع الرسالات السماوية تدعو إلى المحبة والسلام والبناء وتهذيب النفس، وكل ذلك لا يكون إلا بالقلب السليم، وهذا ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتًا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة، وأنا خاتم النبيين».

وأكد مفتي الجمهورية أن رسالة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- هي اللبنة الأخيرة التي أكملت الرسالات واختتمتها لكي تبقى البشرية موصولة بهذا الوحي الإلهي.

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