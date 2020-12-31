تونس تحتجز مركبي صيد مصريتين إضافيتين بعد دخول المياه الإقليمية
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:40 م
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قال السفير عمرو محمود عباس مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، إنه تم احتجاز مركبى صيد مصريتين إضافيتين بعد دخولهما للمياه الإقليمية التونسية، الأمر الذى دعا السلطات إلى توقيفهم والتوجه بهم إلى القاعدة البحرية بمدينة صفاقس.
وتحتجز السلطات التونسية 17 صياداً مصرياً بعد ضبط مركب الصيد الذي كانوا على متنه بحالة صيد غير مشروع.
وأكد مساعد الوزير أن وزارة الخارجية تتابع بالتنسيق مع السفارة في تونس، التطورات المتعلقة بأوضاع الصيادين المحتجزين للتأكد من سلامتهم ومتابعة سير التحقيقات، والتنسيق مع السلطات التونسية لاتخاذ إجراءات إعادتهم إلى أرض الوطن.
وناشد السفير عمرو محمود عباس الصيادين المصريين الامتناع عن دخول المياه الإقليمية للدول الأخرى احتراماً لسيادتها، وحفاظاً على أرواحهم، وتفادياً لوقوعهم تحت طائلة قوانين هذه الدول التى دائماً ما تقوم بمراعاة الرعايا المصريين، وتأخذ العلاقات الطيبة القائمة التى تربطهم بمصر فى الاعتبار.