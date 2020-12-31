السودانيون يحتفلون بالعام الجديد فى أسوان (صور)

لم يقتصر الاحتفال بحلول العام الجديد على كورنيش النيل بأسوان بأهل المدينة فقط، حيث حرص العديد من الأشقاء السودانيين المقيمين بالمدينة على قضاء أوقات احتفالية رائعة، والتنزه على كورنيش النيل.وحرص عدد من الشباب على ارتداء ملابس بابا نويل والتقاط الصور التذكارية وسط المناظر الخلابة بشارع كورنيش النيل، برفقة زملائهم.الجدير بالذكر أنه على الرغم من إلغاء الاحتفالات ببداية العام الجديد، إلا أن هناك طقوس مخصصة للشباب بمحافظة أسوان يطبقونها مع كل عام جديد، لوم تمنعهم أزمة فيروس كورونا نهائيًا من تأديتها.واحتفل الشباب بإضاءات المصابيح على المراكب النيلية وأغاني المهرجانات المفضلة، وانتشار بائعى الطرابيش والصافرات وأقنعة وقبعات بابا نويل، بالإضافة إلى بائعى البالونات الهيليوم، والتي كانت أبرز المظاهر الاحتفالية ببداية العام الجديد داخل مدينة أسوان.