المفتى: سيدنا آدم جسَّد الإنسانية إلى قيام الساعة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن قضية الرسل تحتاج إلى مذاكرة وتحتاج إلى دراية وتبصر في واقع الأمر، تبصر في واقع التاريخ الإنساني، مشيرًا إلى أن سيدنا آدم عليه السلام لما نزل إلى الأرض جسَّد كل معاني الإنسانية منذ هذه اللحظة إلى قيام الساعة جسَّدها في قضية الطاعة لله عز وجل.وأضاف المفتي، خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق، الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن دراسة تاريخ الأنبياء والرسل تعلمنا الأمل والاستبشار وعدم القنوط من رحمة الله، فالقنوط واليأس من رحمة الله تعالى كبيرة من الكبائر، حيث لا يجوز لأي إنسان أن يقول إن الله لا يغفر له، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم حذر الإنسان أشد التحذير من اليأس والقنوط من رحمة الله.وأردف المفتي قائلًا: "إن الله أرسل الرسل والأنبياء حتى يستنير الناس ويمشون على الصراط المستقيم لأن البشرية يمكن أن تحدث لها هزات فتعود إلى سبيل الرشاد مرة ثانية، ولتصحيح مسار الفطرة النقية التي ولدوا عليها نتيجة التأثر بالبيئة وغيرها من المؤثرات يرسل لهم سبحانه وتعالى الرسل والأنبياء".وعن الفرق بين النبي والرسول قال مفتي الجمهورية، كلاهما يوحى إليه، فالرسول مكلف ومبلغ من الله أما النبي فيوحي إليه ولكنه ليس مأمورًا بتبليغ ما أنزل الله إليه.