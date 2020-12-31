رأس السنة 2021.. ليلة صاخبة في وسط البلد دون التزام بإجراءات كورونا (صور)
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:30 م
شهدت شوارع وسط البلد بمحافظة القاهرة، مساء اليوم، زحاما وتكدسا حيث يحتفل المواطنون بليلة رأس السنة، على الرغم من تحذيرات الحكومة من تفشي فيروس كورونا.
وانتشر على أرصفة شوارع وسط البلد الباعة الجائلين بالألعاب والبلالين.
ورقص عدد من الشباب والأطفال على أغاني المهرجانات والتقطوا صورا تذكارية مع «بابا نويل».
وأغلقت محال وسط القاهرة أبوابها قبل المواعيد الرسمية بنحو ساعتين، بالتزامن مع منع الحكومة لاحتفالات رأس السنة.
وشهدت شوارع وسط البلد احتفال المواطنين بليلة رأس السنة وانتشار الباعة الجائلين بألعاب بابا نويل.
وتوافد مواطنون من مختلف الفئات على محال وسينمات وأماكن التنزه بوسط البلد، وغاب عن بعضهم ارتداء الكمامات واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد تفشي فيروس كورونا.
واصطف عشرات الشباب والفتيات أمام إحدى المحال الشهيرة دون تطبيق أي إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت وزارة التنمية المحلية أنه لا تغيير في مواعيد غلق المحال التجارية اليوم، وأكدت ضرورة متابعة المحافظين لمواعيد غلق المحال والمطاعم والمولات التجارية في المواعيد المعلنة من الدولة والتشديد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد ومعاقبة المخالفين لتلك القرارات وفقًا للإجراءات القانونية ومنع تقديم الشيشة في المقاهي والمطاعم والكافيهات.