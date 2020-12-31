رأس السنة 2021.. ليلة صاخبة في وسط البلد دون التزام بإجراءات كورونا (صور)

وأغلقت محال وسط القاهرة أبوابها قبل المواعيد الرسمية بنحو ساعتين، بالتزامن مع منع الحكومة لاحتفالات رأس السنة.

وشهدت شوارع وسط البلد احتفال المواطنين بليلة رأس السنة وانتشار الباعة الجائلين بألعاب بابا نويل.

وتوافد مواطنون من مختلف الفئات على محال وسينمات وأماكن التنزه بوسط البلد، وغاب عن بعضهم ارتداء الكمامات واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد تفشي فيروس كورونا.