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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

أشجار الكريسماس تزين فنادق وكافيهات مطروح في رأس السنة (صور)

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:28 م
فنادق وكافيهات مطروح
فنادق وكافيهات مطروح
ياسمين شعيب
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زين «بابا نويل» وأشجار الكريسماس كافيهات وفنادق كورنيش مطروح احتفالا برأس السنة الميلادية.

والتزم أصحاب الكافيهات والفنادق بقرار مجلس الوزراء الخاص بعدم تنظيم أي فعاليات للاحتفال لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
أشجار الكريسماس تزين فنادق وكافيهات مطروح في رأس السنة (صور)
أشجار الكريسماس تزين فنادق وكافيهات مطروح في رأس السنة (صور)
أشجار الكريسماس تزين فنادق وكافيهات مطروح في رأس السنة (صور)
أشجار الكريسماس تزين فنادق وكافيهات مطروح في رأس السنة (صور)
أشجار الكريسماس تزين فنادق وكافيهات مطروح في رأس السنة (صور)
أشجار الكريسماس تزين فنادق وكافيهات مطروح في رأس السنة (صور)
أشجار الكريسماس تزين فنادق وكافيهات مطروح في رأس السنة (صور)
أشجار الكريسماس تزين فنادق وكافيهات مطروح في رأس السنة (صور)
أشجار الكريسماس تزين فنادق وكافيهات مطروح في رأس السنة (صور)
أشجار الكريسماس تزين فنادق وكافيهات مطروح في رأس السنة (صور)

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