أشجار الكريسماس تزين فنادق وكافيهات مطروح في رأس السنة (صور)

زين «بابا نويل» وأشجار الكريسماس كافيهات وفنادق كورنيش مطروح احتفالا برأس السنة الميلادية.والتزم أصحاب الكافيهات والفنادق بقرار مجلس الوزراء الخاص بعدم تنظيم أي فعاليات للاحتفال لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.