«الإحصاء»: ارتفاع إنتاج الكهرباء.. والمنازل تستحوذ على 43.3% من الاستهلاك

سجلت إنتاج الكهرباء المولدة شهريًا ارتفاعًا لـ 19.6 «ميجا.و.س» خلال شهر سبتمبر 2020، مقابل 18.4 «ميجا.و.س» خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، كما ارتفعت كمية الكهرباء المستخدمة من 13.8«ميجا.و.س» مقابل 14.1 «ميجا.و.س» خلال الفترة ذاتها.ووفقًا لتقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن قطاع الاستخدامات المنزلية استحوذ على الجزء الأكبر من الكهرباء المستخدمة شهريًا بنسبة 43.3% بقيمة 6.1 «ميجا.و.س»، يليه قطاع الصناعة بنسبة 24.1% بقيمة 3.4 «ميجا.و.س»، ثم قطاع مرافق عامة وجهات حكومية بنسبة 12% بقيمة 1.7 «ميجا.و.س»، واستخدمات تجارية بنسبة 5% بقيمة 0.7 «ميجا.و.س».