انتحار طبيب أردني داخل شقته بالمنيل

تباشر نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الخميس، تحقيقات موسعة في واقعة انتحار طبيب أردني داخل شقته في منطقة المنيل.وكشفت مناظرة جثة المجني عليه عن أنه في العقد الخامس من العمر، توفى نتيجة كسور في الجسم، ونزيف دموي نتيجة تهشم الجمجمة.واستمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان الذين أكدوا أن الطبيب يقيم بمفرده ويعاني من اضطرابات نفسية وحالة اكتئاب ويوم الحادث انتحر بإلقاء نفسه من مسكنه مما أسفر عن وفاته.وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم كان يتناول عقاقير مهدئة وتبين عدم وجود شبهه جنائية في الحادث.وصرحت النيابة بدفن الجثة وتسليمها للسفارة الأردنية لتسليمها لذويها.كان تلقي قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا من مستشفى القصر العيني يفيد بوصول متوفي نتيجة سقوطه من الشرفة.انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أن المتوفي أردني الجنسية، وأقدم على الانتحار نتيجة ما يعانيه من اضطرابات نفسيه، وتعاطيه للعقاقير المهدئة.حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.