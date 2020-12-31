الإحصاء: 1.5 مليار دولار استثمارات أجنبية بمصر خلال 3 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 1.5 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2019-2020 مقابل 1.7 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 200 مليون دولار خلال عام.وأوضح تقرير الإحصاء، أن الدول العربية تعد أكبر مصدر لتدفق الاستثمارات بالداخل بقيمة 900 مليون دولار بنسبة 29%، يليه الاتحاد الأوروبى بقيمة 800 مليون دولار بنسبة 25.8%، والمملكة المتحدة 800 مليون دولار بنسبة 25.8%، الولايات المتحدة الأمريكية 300 مليون دولار بنسبة 9.7%، ودول العالم الأخرى 300 مليون دولار.