محلات وسط البلد تغلق أبوابها قبل ساعتين من المواعيد المقررة

أغلقت محال وسط القاهرة أبوابها قبل المواعيد الرسمية بنحو ساعتين، بالتزامن مع منع الحكومة لاحتفالات رأس السنة.





وشهدت شوارع وسط البلد احتفال المواطنين بليلة رأس السنة وانتشار الباعة الجائلين بألعاب بابا نويل.





ورصدت «الدستور» هدوءا نسبيا في شوارع وسط البلد بالتزامن مع ليلة رأس السنة، التزامًا بالتعليمات الصادرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإلغاء الاحتفالات والتجمعات في جميع المحافظات، مشددًا على التعامل الفوري والحاسم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.





وأعلنت وزارة التنمية المحلية أنه لا تغيير في مواعيد غلق المحال التجارية اليوم، وأكدت ضرورة متابعة المحافظين لمواعيد غلق المحال والمطاعم والمولات التجارية في المواعيد المعلنة من الدولة والتشديد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد ومعاقبة المخالفين لتلك القرارات وفقًا للإجراءات القانونية ومنع تقديم الشيشة في المقاهي والمطاعم والكافيهات.



