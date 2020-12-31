زحام دون إجراءات احترازية على كوبري ستانلي في رأس السنة
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:03 م
شيماء حمودةطباعة
شهد كوبري ستاتلي زحاما كثيفا من أهالي الإسكندرية للاحتفال باستقبال عام جديد في أعياد رأس السنة الميلادية، برفقة أصدقائهم وعائلاتهم.
وغابت الكمامات والإجراءات الاحترازية من مشهد الاحتفال.
وارتدى الأطفال ملابس بابا نويل وتيجان الكريسمس لالتقاط الصور التذكارية.
وغابت الكمامات والإجراءات الاحترازية من مشهد الاحتفال.
وارتدى الأطفال ملابس بابا نويل وتيجان الكريسمس لالتقاط الصور التذكارية.
زحام دون إجراءات احترازية على كوبري ستانلي في رأس السنة
زحام دون إجراءات احترازية على كوبري ستانلي في رأس السنة
زحام دون إجراءات احترازية على كوبري ستانلي في رأس السنة
زحام دون إجراءات احترازية على كوبري ستانلي في رأس السنة
زحام دون إجراءات احترازية على كوبري ستانلي في رأس السنة
زحام دون إجراءات احترازية على كوبري ستانلي في رأس السنة
زحام دون إجراءات احترازية على كوبري ستانلي في رأس السنة
زحام دون إجراءات احترازية على كوبري ستانلي في رأس السنة