البابا تواضروس يترأس تسبحة نصف الليل من دير الأنبا بيشوي

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ منذ قليل؛ صلوات نصف الليل والتسبحة؛ بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، يعقبها القداس الإلهي الذي ينتهي مع مطلع أول أيام العام الميلادي الجديد 2021.ويتم بث الصلوات عبر القنوات الفضائية المسيحية وعلى COCchannel على شبكة الإنترنت، والصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وتحتفل الكنائس المصرية المختلفة، اليوم الخميس، بعيد رأس السنة الميلادية، بإجراءات احترازية مشددة، وقررت إيبارشيات الكنائس الأرثوذكسية والأسقفية تعليق احتفالات رأس السنة الميلادية بالكنائس والإيبارشيات، منعًا للتجمعات والازدحام تزامنًا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.