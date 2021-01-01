عصمت النمر: لا توجد تسجيلات لـ«أغانى العوالم والخلاعة»

أغنيات الخلاعة والدلاعة، أو ما يطلق عليها «فن العوالم والخلاعة»، والذي جاء في بدايات عام 1900 حتى تولي يونس القاضي- أشهر من كتب أغاني تحت باب الخلاعة- الرقابة عام 1928 على الإذاعات الأهلية، وقام بمنع كل الأغاني التي تمت بهذا الفن.كان هذا النوع من الغناء موجود وبقوة، وقد قدم العديد من كبار الفنانين المصريين هذا النوع من الأغنيات، ومنهم سيد درويش، وصالح عبد الحي، وغيرهما، كما قدمت كوكب الشرق أم كلثوم في وقت مبكر جدًا من حياتها هذا اللون من الغناء.يقول الطبيب والباحث في التراث الغنائي، عصمت النمر: «لايعرف الكثيرين أن هناك أكثر من أغنية في هذا اللون من الغناء لأم كلثوم، وأغلبها جاءت من كلمات الشاعر أحمد رامي، وتلحين الموسيقار صبري النجريدي».ويشير «النمر» إلى أن أغلب تلك الأغنيات أصبحت مجهولة ومنسية، ولاتوجد تسجيلات لها، ومنها «شفت بعيني ماحدش قالي» كلمات أحمد رامي، وتلحين صبري النجريدي، «صحيح خصامك ولاهزار» كلمات أحمد رامي، وتلحين صبري النجريدي، «ماتروق دمك» كلمات من أحمد رامي، وتلحين محمد القصبجي، و«الليل يطول ويكايدني» كلمات حلمي المانسترلي، وتلحين زكريا أحمد، «ياستي ليه المكايدة» كلمات أحمد رامي، وتليحين صبر النجريدي، «قالي أنه حلف مايكلمنيش» كلمات أحمد رامي، وتلحين محمد القصبجي.