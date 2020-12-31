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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

متحدث الرئاسة: السيسي أصدر 10 آلاف تكليف في 700 اجتماع خلال 2020

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:54 م
السيسي
السيسي
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قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حضر خلال عام 2020 أكثر من 700 اجتماعا في قصر الاتحادية، وصدر عنها ما يقرب من 10 آلاف تكليف.

وأضاف «راضي» في تصريحات له على التليفزيون المصري، مساء اليوم، أن عجلة التنمية لن تتوقف إطلاقًا بسبب أزمة كورونا، لكن تم تأجيل افتتاح بعضها للحفاظ على سلامة العاملين فيها.

وأشار إلى أن العام المقبل سيشهد مزيدًا من العمل على مستوى المشروعات القومية، ذاكرًا تدشين العاصمة الإدارية الجديدة في شهر يونيو 2020 بمكوناتها الأساسية في المرحلة الأولى.

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