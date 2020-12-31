متحدث الرئاسة: السيسي أصدر 10 آلاف تكليف في 700 اجتماع خلال 2020

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حضر خلال عام 2020 أكثر من 700 اجتماعا في قصر الاتحادية، وصدر عنها ما يقرب من 10 آلاف تكليف.





وأضاف «راضي» في تصريحات له على التليفزيون المصري، مساء اليوم، أن عجلة التنمية لن تتوقف إطلاقًا بسبب أزمة كورونا، لكن تم تأجيل افتتاح بعضها للحفاظ على سلامة العاملين فيها.



