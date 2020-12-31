متحدث الرئاسة: السيسي أصدر 10 آلاف تكليف في 700 اجتماع خلال 2020
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:54 م
قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حضر خلال عام 2020 أكثر من 700 اجتماعا في قصر الاتحادية، وصدر عنها ما يقرب من 10 آلاف تكليف.
وأضاف «راضي» في تصريحات له على التليفزيون المصري، مساء اليوم، أن عجلة التنمية لن تتوقف إطلاقًا بسبب أزمة كورونا، لكن تم تأجيل افتتاح بعضها للحفاظ على سلامة العاملين فيها.
وأشار إلى أن العام المقبل سيشهد مزيدًا من العمل على مستوى المشروعات القومية، ذاكرًا تدشين العاصمة الإدارية الجديدة في شهر يونيو 2020 بمكوناتها الأساسية في المرحلة الأولى.