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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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منظمة الصحة العالمية تعتمد لقاح «فايزر» لعلاج مرضى كورونا
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:47 م
لقاح فايزر
وكالات
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، موافقتها الطارئة على لقاح «
Pfizer-BioNTech
» لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».
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