محلات وسط الإسكندرية تغلق أبوابها في ليلة رأس السنة

بدأت محال وسط البلد بمحافظة الإسكندرية تحديدا منطقة محطة الرمل غلق أبوابها تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء كإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.وشهدت المحال التجارية هدوءا غير معتاد بالتزامن مع هذه الآونة في الأعوام السابقة التي تشهد فيها زيادة في إقبال المواطنين لشراء مستلزمات الأعياد.ورصدت «الدستور» هدوءا نسبيا في شوارع وسط البلد بالتزامن مع ليلة رأس السنة، التزامًا بالتعليمات الصادرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإلغاء الاحتفالات والتجمعات في جميع المحافظات، مشددًا على التعامل الفوري والحاسم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.وأعلنت وزارة التنمية المحلية أنه لا تغيير في مواعيد غلق المحال التجارية اليوم، وأكدت ضرورة متابعة المحافظين لمواعيد غلق المحال والمطاعم والمولات التجارية في المواعيد المعلنة من الدولة والتشديد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد ومعاقبة المخالفين لتلك القرارات وفقًا للإجراءات القانونية ومنع تقديم الشيشة في المقاهي والمطاعم والكافيهات.