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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إيمان رياض وإدوار وهاني البحيري يحتفلون بـ2021 في مستشفى بهية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:29 م
إيمان رياض وإدوار
إيمان رياض وإدوار
دعاء عبد المقصود
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زارت الإعلامية إيمان رياض ومصمم الأزياء هاني البحيري والفنان إدوارد وجيهان طمان ونعيمة كامل، مستشفى بهية للكشف المبكر عن سرطان الثدى للسيدات بالمجان، فى إطار الاحتفال بالعام الجديد ويوم السعادة وهو اليوم الذى تم تخصيصه الخميس من كل نهاية شهر لدعم محاربات بهية وتقديم الهدايا لهم من «بوتيك بهية».

فكرة «بوتيك بهية» تم تنفيذها منذ عام وهي قائمة على إتاحة فرصة التسوق للمحاربات كنوع من الدعم النفسي، بحيث يكون لكل محاربة الحق في الحصول على كوبونات تسمح لها باستلام عدد من قطع الملابس لها ولأولادها من اختيارها مجانا.
إيمان رياض وإدوار وهاني البحيري يحتفلون بـ2021 في مستشفى بهية
إيمان رياض وإدوار وهاني البحيري يحتفلون بـ2021 في مستشفى بهية
إيمان رياض وإدوار وهاني البحيري يحتفلون بـ2021 في مستشفى بهية
إيمان رياض وإدوار وهاني البحيري يحتفلون بـ2021 في مستشفى بهية
إيمان رياض وإدوار وهاني البحيري يحتفلون بـ2021 في مستشفى بهية
إيمان رياض وإدوار وهاني البحيري يحتفلون بـ2021 في مستشفى بهية
إيمان رياض وإدوار وهاني البحيري يحتفلون بـ2021 في مستشفى بهية
إيمان رياض وإدوار وهاني البحيري يحتفلون بـ2021 في مستشفى بهية
إيمان رياض وإدوار وهاني البحيري يحتفلون بـ2021 في مستشفى بهية
إيمان رياض وإدوار وهاني البحيري يحتفلون بـ2021 في مستشفى بهية

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