«تضامن الغربية»: 117 ألف أسرة استفادت من «تكافل وكرامة»

كشفت أماني خالد النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، أن إجمالي الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة بلغ ١١٧ ألف أسرة بإجمالي و٦١٨ مليون جنيه، مشيرة إلى أنه تم التوسع في منظومة تكافل وكرامة، بناء على تعليمات رئيس الجمهورية ووزيرة التضامن الاجتماعي.وأضافت "النادري"، في بيان، أن المساعدات الضمنية والمنح الدراسية بلغت قيمتها ٩٠ مليون جنيه.