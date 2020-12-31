أحمد فتحي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالعام الجديد

تقدم أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية والشعب المصري بمناسبة العادم الجديد 2021، متمنيًا أن يكون عام خير وسعادة على مصر بأسرها.وقال فتحي، في بيان له اليوم، إن العام الجديد يتطلب من الجميع المزيد من العمل من أجل النهوض بوطننا وجعلها في الصفوف الأمامية من الدول الاقتصادية الكبري.ودعا فتحي، المصريين إلى المزيد من التكاتف والوحدة والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوصول إلى بر السلامة، ومن أجل إعلاء مصلحة مصر العليا، مؤكدًا أن الترابط والسمو بالأخلاق من أهم مقومات الدولة القوية.