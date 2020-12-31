«الصحة»: عدد الأطفال المصابين بـ«كورونا» لا يتجاوز 1% من إجمالى المرضى

نفى مصدر فى اللجنة العلمية لمكافحة فيروس «كورونا المستجد» بوزارة الصحة والسكان، ما يتردد عن وجود أعداد كبيرة من الأطفال المصابين بالفيروس فى مصر.

وقال المصدر، لـ«الدستور»: «الفترة الحالية تشهد ارتفاعا فى عدد الإصابات بفيروس كورونا بين كل

المواطنين، لكن الحديث عن وجود أعداد كبيرة من الإصابات بين الأطفال الأقل من ١٦ عاما ليس له

أساس من الصحة»، مضيفا: «هناك إصابات بالفعل بين الأطفال، لكن بنسبة قليلة جدا مقارنة بإصابات

الشباب وكبار السن، ولا تتجاوز ١ من إجمالى عدد المصابين بالفيروس فى مصر».

وفيما يتعلق بفئة الشباب من ١٥ حتى ٣٠ عاما، كشف المصدر عن دخولها قائمة المصابين بشكل أكبر عما كانت عليه الموجة الأولى من انتشار الفيروس، لكن ليس بأعداد تجعلنا نصفها بأنها «طفرة كبيرة فى أعداد المصابين الشباب»، مشيرا إلى أن تفاعل الفيروس داخل جسم الإنسان يختلف من مصاب إلى آخر، وفقا لردة فعل الجهاز المناعى عند الإصابة.