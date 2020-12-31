تعليق الاختبارات بكليات جامعة الأزهر

قرر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، تعليق اختبارات الطلاب بجميع الكليات حتى صدور تعليمات أخرى.صرح بذلك الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تحرص عليها الجامعة في مواجهة أزمة فيروس كورونا.وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن هذا القرار يسري بداية من السبت 2 يناير 2021م، لافتًا إلى أنه يشمل التدريبات العملية والإكلينيكية، إضافة إلى تعليق جميع الأنشطة والفعاليات الطلابية التي كانت مقررة سلفًا، حتى بداية الفصل الدراسى الثانى.