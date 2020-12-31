نرمين الفقي تحتفل بـ2021 في المنزل: «ربنا يجعلها سنة كلها نجاح وستر»
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:02 م
دعاء عبد المقصودطباعة
إحتفلت الفنانة نرمين الفقي بالعام الميلادي الجديد مرتدية ملابس بابا نويل، وشاركت متابعيها صورا عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
وعلقت نرمين: «كل عام وأنتم طيبين ربنا يجعلها سنة كلها نجاح وستر وصحة وراحة بال».
وعلقت نرمين: «كل عام وأنتم طيبين ربنا يجعلها سنة كلها نجاح وستر وصحة وراحة بال».
نرمين الفقي تحتفل بـ2021 في المنزل: «ربنا يجعلها سنة كلها نجاح وستر»
نرمين الفقي تحتفل بـ2021 في المنزل: «ربنا يجعلها سنة كلها نجاح وستر»
نرمين الفقي تحتفل بـ2021 في المنزل: «ربنا يجعلها سنة كلها نجاح وستر»
نرمين الفقي تحتفل بـ2021 في المنزل: «ربنا يجعلها سنة كلها نجاح وستر»