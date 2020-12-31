نرمين الفقي تحتفل بـ2021 في المنزل: «ربنا يجعلها سنة كلها نجاح وستر»

إحتفلت الفنانة نرمين الفقي بالعام الميلادي الجديد مرتدية ملابس بابا نويل، وشاركت متابعيها صورا عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».وعلقت نرمين: «كل عام وأنتم طيبين ربنا يجعلها سنة كلها نجاح وستر وصحة وراحة بال».