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الثقافة

عصمت النمر يكشف الأغاني المفقودة لأم كلثوم

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:01 م
عصمت النمر
عصمت النمر
خالد حماد
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هل ثمة أغاني مفقودة، ومجهولة لسيدة الغناء العربي "أم كلثوم"؟ بالطبع نعم، هذا ما يؤكده الطبيب والباحث في التراث الغنائي "عصمت النمر"، والذي يقول إن هناك ما يزيد علي 25 أغنية، لم يتم تسجيلها للسيدة أم كلثوم، وأصبحت ضمن المفقودات، منها 6 أغانى كتبها رامى ومن ألحان محمد القصبجى وهى:

"روح كلامك من حنينى"، "جفالك الحب"، و"لاح نور الفجر في عيد الجلوس"، "ياماشكيت م اللي في بالي"، "مرت الأيام في تيارها"، و"في حبك يانور العين".

كذلك هناك أغنيات فقدت تسجيلاتها منها "ينوبك أيه من تعذيبي من كلمات على شكري، وكذلك من الحان رياض أفكرفيه وينساني والأغنية لها تسجيل بصوت شهرذاد، "وزاد الكرى عن مقلتيك حمام" من كلمات أحمد شوقي.

بالاضافة إلى ثلاث أغنيات من تلحين السنباطى وكلمات أحمد رامى وهى: "نادي المنادي يا شباب"،و "يازهر هلت على أفق الحياة"، و"الورد فتح والياسمين" وهذه الأخيرة مسجلة بصوت سعاد محمد وبلحن محمد صادق " ومن الحان الشيخ زكريا أحمد هناك 5 أغنيات مفقودة وهي:
"أيه أسمى الحب" و"أكتب لك كتير من غير تأخير"، و" أنا ليه أتجاسر واعاتبك " و"ياقلبي ياتميل بنظرة "، و"البدر أهو نور"، و"يا مليكي الحسن".

واختتم النمر، أن هناك خمس أغنيات أخرى من تلحين الشيخ زكريا لكن كلماتها لأحمد رامى وهى أغنيات وهي: "ناسيه ودادى وجافيانى"، و"اذا كنت أحب الشكوى أليك"، "يارود با اللي الندى صبح عليك"، و"بين ذل الهوى وعزة نفسي"، و"أياك اكرني أحب تاني".

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