انتصار السيسي تهنئ المصريين بـ2021: سنة جدیدة نستقي منھا الأمل والرجاء

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، المصريين بقدوم العام الميلادي الجديد، داعية أن یحفظ الله مصر وأھلھا من كل سوء وشر، وأن یلھمنا المزید من الإرادة والوعي لبناء المستقبل.وقالت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نطوي الآن سنة مضت بكل تحدياتها، لنبدأ معا سنة جدیدة نستقي منھا الأمل والرجاء لمزید من التماسك والترابط بین جمیع المصریین.. وفي مستھل ھذا العام الجدید، أدعو الله أن یحفظ مصر وأھلھا من كل سوء وشر، وأن یلھمنا المزید من الإرادة والوعي لبناء المستقبل كل عام وأنتم بخیر".