عقب تعليق الدراسة.. وحدة الاتصال بإعلام الأزهر تبث رسالة للوافدين (فيديو)

وجه وافدو طلاب جامعة الأزهر، رسالةً توعويةً لمواجهة فيروس كورونا- عبر وحدة الاتصال بإعلام الأزهر- دعوا فيها إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية من لبس للكمامة والحث على التباعد الاجتماعي واتباع النصائح والإرشادات الطبية سائلين الله تعالى أن يرفع الوباء والبلاء.وشدد الطلاب- وفقا لما ظهر في الفيديو التي بثه وحدة الاتصال- على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة مؤكدين أن هذا الفيروس أشدد ضررا من الفترة الماضية.وذكرت وحدة الاتصال أن رسالة التوعية شارك فيها طلاب من مختلف دول العالم (ماليزيا، إندونيسيا، تايلاند، جزر القمر، توجو، جمهورية بنين، ليبيا، بوركينا فاسو، بنجلاديش) وحملت عنوان احم نفسك، احم بلدك، للتأكيد على أن هذا الوباء منتشر في أنحاء العالم، ويجب اتباع التعليمات الطبية للحفاظ على الإنسان، وأن هذه الرسالة خرجت من الأزهر لأنه يضم جنسيات تمثل العالم وواجبه النصح والإرشاد لمافيه خير العباد، كما تأتي رسالة التوعية متزامنة مع القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية في تعليق الدراسة، ومع الاحتفال ببداية عام جديد يقتضي دخوله الالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي.يذكر أن رسالة التوعية بثتها وحدة الاتصال برعاية فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة والدكتور غانم السعيد عميد الكلية والدكتور رضا أمين وكيل الكلية، وأشرف على تنفيذها الدكتور حسام شاكر مدير وحدة الاتصال، وأعدها للنشر الدكاترة جمال أبو جبل ومحمد الشناوى ورامي دويدار، ومهند السادات.