«كلمة واحدة» جديد الإعلامي محمد الدسوقي رشدي على نغم FM

يقدم الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الدسوقي رشدي، برنامجا جديدا بعنوان "كلمة واحدة" على راديو نغم FM، وذلك في إطار الخريطة البرامجية الجديدة لراديو النيل.ويتناول البرنامج فقرات عديدة مثل: فقرة "فوق وتحت"، وفقرة " الضيف في الامتحان"، وفقرة" س5"، يذاع البرنامج من الأحد للخميس في تمام الرابعة مساء وحتى السادسة مساء.الجدير ذكره أن الدسوقي رشدي قدم برنامج "الغرفة الثانية" على راديو ميجا FM والذي تناول تغطية لاخبار مجلس الشيوخ.