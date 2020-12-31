مصرع وإصابة 4 في انقلاب سيارة بمصرف بالفيوم

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون بعد انقلاب سيارة ملاكي في مصرف بطريق بحيرة قارون الطريق السياحي عند قرية رحيل.تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى أبشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.كان مرفق إسعاف الفيوم تلقي إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بمصرف بطريق بحيرة قارون الطريق السياحي عند قرية رحيل وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتبين مصرع آية عامر سليمان 12 سنة وإصابة كل من أحمد مرجان جبريل 28 سنة وشقيقيه محمد 26 سنة وآخر مصاب وتم نقل المصابين لمستشفى أبشواي المركزي.