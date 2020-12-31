فض سوق الجمعة بدمياط

تحركت حملة أمنية من مديرية أمن دمياط تستهدف فض السوق الأسبوعي "سوق الجمعة" المُقام أمام مدرسة الزراعة بسبب شكوى الأهالي من الإزعاج وتعطل الحركة المرورية خاصة أنه يُقام في منتصف الطريق.تحركت الحملة وتمكنت من فض السوق وإزالة الباعة الجائلين الموجودين، بهدف عودة الانضباط للشارع وحفاظا على صحة المواطنين.كم تم التنبيه على عدم إقامة تجمعات خلال الفترة الحالية تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.