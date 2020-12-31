52 وفاة و1924 إصابة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 52 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و676 حالة.وأضافت الوزارة - في بيان، اليوم الخميس، حول الوضع الوبائي في البلاد- أنه تم تسجيل 1924 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 139 ألفا و140 حالة.