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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

52 وفاة و1924 إصابة جديدة بكورونا في تونس

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:07 م
كورونا في تونس
كورونا في تونس
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 52 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و676 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان، اليوم الخميس، حول الوضع الوبائي في البلاد- أنه تم تسجيل 1924 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 139 ألفا و140 حالة.

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