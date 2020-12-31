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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«التعليم» تكشف مصير إجازات المعلمين بـ5 قرارات جديدة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:09 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
أميرة ممدوح
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عممت مديريات التربية والتعليم ضوابط حضور المعلمين فى ضوء القرارات الأخيرة المتعلقة باستكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد، اعتبارًا من السبت المقبل حتى نهاية الفصل الدراسى الأول وتأجيل كل الامتحانات لما بعد إجازة نصف العام، حرصًا من الوزارة على صحى وسلامة المعلمين.

وشملت التعليمات التصريح لمن تسمح لهم طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائف المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقى الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميًا أو أسبوعيًا.

ووجهت بمنح الموظف المصاب بأى من الأمراض المزمنة وفقًا لما هو مثبت بملفه الوظيفى إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار، كما يمنح الموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويمنح الموظف المخالط لمصاب بمرض معد إجازة للمدة التى تحددها الجهة الطبية المختصة.

كما وجهت بمنح الموظفة الحامل أو التى ترعى طفلًا أو أكثر فى عمره عن اثنى عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية.

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