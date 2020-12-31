تراجع العائد الحقيقي على السندات الروسية للشهر الثالث بسبب التضخم

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن استمرار ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في روسيا خلال ديسمبر الحالي أدى إلى استمرار تراجع العائد الحقيقي على سندات الخزانة العشرية الروسية للشهر الثالث على التوالي إلى 1%.كانت البيانات الروسية قد أشارت إلى ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في روسيا خلال الشهر الحالي إلى 4.9% سنويا، مقابل 4.4% خلال نوفمبر الماضي، ليواصل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعه للشهر السابع على التوالي.