«التموين»: تسليم 2414 سيارة «منفذ بيع متنقل» لشباب الخريجين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تسليم 2414 سيارة متنقلة لشباب الخريجين من خلال 5 مراحل سابقة وهي التي تقوم بتوزيع البوتاجاز في المناطق التي تخلو من المستودعات وتوفير 4828 فرصة عمل من خلال لجنة المساعدات الأجنبية والتعاون مع الجهات المختلفة.وأكد تقرير حكومي حصلت "الدستور" على نسخة منه أن الوزارة خلال عام 2018 عقدت بروتوكول تعاون بين الجهاز الإداري للمشروع والشركة القابضة للصناعات الغذائية لتسليم السلع الغذائية بديلا عن البوتاجاز، حيث ينقسم المشروع إلى حمولة السيارة المتحركة الواحدة ما بين 5 أطنان وطن وطن ونصف.وقال التقرير إنه تم توزيع 72 سيارة حمولتها 5 أطنان و61 سيارة حمولة طن ونصف وعدد 100 سيارة حمولة طن ويتم استلام 4 أصناف من السلع تشمل الخضار المجمد والبقالة التموينية والدواجن واللحوم المجمدة.