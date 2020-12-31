«بتكوين» تبلغ مستوى قياسيًا فوق 29 ألف دولار

تخطى سعر بتكوين مستوى 29 ألف دولار، اليوم الخميس، للمرة الأولى، إذ بلغت قيمة العملة الرقمية أربعة أمثالها تقريبا هذا العام في ظل تزايد الاهتمام من كبار المستثمرين وصغارهم على حد السواء.فقد لامست العملة المشفرة الأكثر رواجا في العالم مستوى 29 ألفا و300 دولار قبل أن تنزل 0.67 بالمئة إلى 28774.36 دولار.وهي مرتفعة بنحو 50 بالمئة منذ أن كسرت حاجز العشرين ألف دولار للمرة الأولى في 16 ديسمبر.