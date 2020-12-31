رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة دمياط يقرر استمرار مناقشات الماجستير والدكتوراه

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:23 م
الدكتور السيد دعدور
الدكتور السيد دعدور
حسام فهمي
طباعة
قرر الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، استمرار مناقشات الماجستير والدكتوراه بداخل الجامعة تقديرا للجهد المبذول من الباحثين ومشرفيهم، لحين إشعار آخر مع مراعاة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، وتعقيم قاعة المناقشة قبلها وبعدها، والالتزام التام بالتباعد الاجتماعي.

كما تقرر عدم السماح بحضور أكثر من خمسة أشخاص من أسرة الطالب للمناقشة، ومنع جميع الأجواء الاحتفالية بداخل قاعة المناقشة، متابعة عميد الكلية، ووكيل الكلية للدراسات العليا لتنفيذ الضوابط السابقة حرصا على سلامة الجميع.

وكانت وازرة التعليم العالي قد أصدرت اليوم القرارات التالية:
- استكمال الدراسة عن بعد، من خلال منصات التعليم الإلكتروني بجميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة ابتداء من يوم السبت الموافق ٢ يناير وحتى يوم السبت ١٦ يناير ٢٠٢٠.

- بدء إجازة منتصف العام اعتبارا من السبت ١٦ يناير ٢٠٢٠ وحتى السبت ٢٠ فبراير ٢٠٢٠.

- تأجيل جميع الامتحانات الشفوية والعملية في جميع مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا وذلك في كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.

- تشكيل لجنة تتولى متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات والرد على أي استفسارات تتعلق بتطبيق القرارات، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تطبيق القرارات.

- وقف وتعليق جميع الأنشطة والمؤتمرات والمهرجانات داخل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد الحكومية والخاصة.

موضوعات متعلقة

مد مهلة تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة

أبرزها تأجيل الامتحانات.. قرارات رئاسة الوزراء الجديدة

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ لـ مي عمر على mbc.. والاعادة

تفاصيل حفلات ليلة رأس السنة 2021

الصور

image description

رأس البر بلا زوار.. حملة موسعة تمنع الاحتفالات والغرباء

image description

رئيس جامعة دمياط يقرر استمرار مناقشات الماجستير والدكتوراه

image description

فض سوق الجمعة بدمياط

image description

ورش للتعريف بفرص العمل في القطاع السياحي البحري بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط: تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على كل الكليات

الأكثر قراءة

«وزير التعليم»: «مفيش امتحانات لأي صف دراسي حتى ٢٠ فبراير»

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

السيسي يوجه بأن تكون إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو فيلم «Soul».. رحلة البحث عن سر السعادة

منوعات

جامعة الملك عبدالعزيز: العالم يشهد ظواهر فلكية متعددة فى 2021

بكبد الأوز والاستاكوزا.. الفرنسيون يحتفلون بالعام الجديد في هدوء

للمرة الثانية.. كولومبيا تعلن إتلاف مساحات قياسية من حقول الكوكا

بطاقات تهنئة بالعام الجديد 2021 «بوستات»

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما ولد الرفق يوم ميلاده
د. محمد عفيفي
الاعتذار.. مواجهة الماضى الاستعمارى بشجاعة
جمال طه
اختراق مصر الدبلوماسى لطرابلس يستبق التصعيد التركى
ماجد حبته
وباء جديد يضرب إثيوبيا!
المزيد

الثقافة

صدور طبعة مصرية من رواية «مأساة كاتب القصة القصيرة»

لسحب مؤلفاته من «مكتبة تل أبيب».. روائى مصرى ينذر السفير الإسرائيلى

من طه حسين إلى سارماجو.. أبرز وصايا الكتّاب عن القراءة

مشروعات توثيقية عملاقة.. إنجازات «التنسيق الحضاري» في 2020