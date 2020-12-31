رئيس جامعة دمياط يقرر استمرار مناقشات الماجستير والدكتوراه

قرر الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، استمرار مناقشات الماجستير والدكتوراه بداخل الجامعة تقديرا للجهد المبذول من الباحثين ومشرفيهم، لحين إشعار آخر مع مراعاة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، وتعقيم قاعة المناقشة قبلها وبعدها، والالتزام التام بالتباعد الاجتماعي.كما تقرر عدم السماح بحضور أكثر من خمسة أشخاص من أسرة الطالب للمناقشة، ومنع جميع الأجواء الاحتفالية بداخل قاعة المناقشة، متابعة عميد الكلية، ووكيل الكلية للدراسات العليا لتنفيذ الضوابط السابقة حرصا على سلامة الجميع.وكانت وازرة التعليم العالي قد أصدرت اليوم القرارات التالية:- استكمال الدراسة عن بعد، من خلال منصات التعليم الإلكتروني بجميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة ابتداء من يوم السبت الموافق ٢ يناير وحتى يوم السبت ١٦ يناير ٢٠٢٠.- بدء إجازة منتصف العام اعتبارا من السبت ١٦ يناير ٢٠٢٠ وحتى السبت ٢٠ فبراير ٢٠٢٠.- تأجيل جميع الامتحانات الشفوية والعملية في جميع مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا وذلك في كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.- تشكيل لجنة تتولى متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات والرد على أي استفسارات تتعلق بتطبيق القرارات، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تطبيق القرارات.- وقف وتعليق جميع الأنشطة والمؤتمرات والمهرجانات داخل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد الحكومية والخاصة.